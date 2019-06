BIPOC* Black and Inigenous People of Color

"Ich komme von der Hochschulgruppe BIPOC* , das steht für Black and Indigenous People of Color, und wir wollen rassismuskritische Arbeit an der Uni machen, weil wir uns überlegt, daß in Freiburg, wie an jeder deutschen Hochschule, leider mit Sicherheit Rassismus herrscht....", sagt Uluka am Anfang des Interviews. Sie spricht über "safe(r) spaces", über die Erfassung des alltäglichen Rassismus, die Rechtfertigungen und Erklärungen von Menschen, die sich rassistisch äußern und über Unterstützung und das Kraftgebende von Solidarität