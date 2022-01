Bis zu 500 Antifaschist*innen demonstrieren in Freiburg gegen Querdenken-Aufmarsch

Am Samstag, den 8. Januar 2022, fand in Freiburg eine verschwörungsideologische, pandemieleugnende und antisemitische Demonstration statt. Die Versammlung wurde durch den lokalen Querdenken-Ableger "FreiSeinFreiburg" organisiert und bundesweit dazu mobiliert. Mehrere Tausend Teilnehmende beteiligten sich an dem rechtsoffenen Aufmarsch, der über den Ring, weitgehend ohne Außenwirkung stattfand.

Die Aktivist*innengruppe Querdenken ausbremsen mobilisierte in Freiburg gegen den Querdenken-Aufmarsch auf den Platz der Alten Synagoge. Ein Demonstrationszug an dem sich übereinstimmenden Angaben zufolge rund 500 teilnahmen zog nach Gesprächen mit der Polizei durch die Innenstadt. Am Bertoldsbrunnen wurde ein Redebeitrag gehalten, danach bis zum Europaplatz weitergezogen, wo sich die antifaschistische Demonstration in Sicht-, aber nicht in Rufweite zur Querdenken-Demonstration auflöste. Vereinzelt kam es daraufhin zu Blockaden oder Blockadeversuchen.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz und versuchte mit allen verfügbaren Mitteln Antifaschist*innen daran zu hindern nahe an die Querdenken-Demonstration zu gelangen. In einer Pressemitteilung räsumiert sie die Versammlungen seien weitgehend friedlich verlaufen. Der EA (Ermittlungsausschuss) Freiburg berichtet von einer mutmaßlichen Festnahme.