Bleiberecht durch Ausbildung?// Right to stay by vocational training?

Vor etwa genau einem Jahr wurde die sogenannte Ausbildungsduldung neu geregelt. Geflüchtete ohne sicheren Aufenthaltstatus dürfen während ihrer Zeit in Ausbildung nicht abgeschoben werden. Aber reicht das? Nyima Jadama hat mit dem Gewerkschaftler Joachim Ruth über die Zugänge zum Arbeitsmarkt für Geflüchtete gesprochen.

One year ago the regulations of the so called "Ausbildungsduldung" have been renewed. Refugees without a save residents status must not be deported while absolving a vocational training. But is this enough? Nyima Jadama has talkes to trade unionist Joachim Ruth about the access for refuggees to the labor market.

Interview auf deutsch