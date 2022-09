Blockade von Tönnies-Schlachthof durch Bündnis Gemeinsam gegen die Tierindustrie

Das Bündnis Gemeinsam gegen die Tierindustrie hat vom 23.9 bis zum 27.9.2022 zu vielfältigen und ungehorsamen Protesten gegen die Tierindustrie im Oldenburger Münsterland aufgerufen. Neben einem Protestcamp in Quakenbrück sind und waren verschiedene Aktionen geplant. So gab es am Samstag den 22.9 eine Demonstration in Vechta gegen die Tierindustrie. Einen Tag zuvor wurde durch die Gruppe Animal Rebellion der Molkereikonzern Ammerland blockiert.

Eine weitere Blockade fand am Montag, den 26.9.2022 statt. Ziel war der Tönnies-Schlachthof in Badbergen, Niedersachsen. Die rund 50 beteiligten Aktivist*innen fordern damit einen Ausstieg aus der Tierindustrie und eine sozial gerechte Agrarwende. Das Aktionsbündnis möchte mit dieser Aktion auf die Verantwortung des Tönnies-Konzerns aufmerksam machen, der für ein neokoloniales System von Ausbeutung und Zerstörung steht.

Wir konnten mit Franziska vom Bündnis Gemeinsam gegen die Tierindustrie sprechen. Zum Zeitpunkt des Interviews war die Blockade in vollem Gang.