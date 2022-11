Blockade vor dem Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit in Bern

In Bern finden gerade die Aktionstage „Break Down Climate Wall“ statt, die sich für Bewegungsfreiheit und Klimagerechtigkeit einsetzen. Im Rahmen dieser Aktionstage wurde am Montagmorgen, den 7.11.2022, das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) in Bern blockiert und symbolisch die Festung Europa um das Gebäude errichtet. Das BAZG ist für die Zusammenarbeit mit der europäischen Grenzschutzagentur FRONTEX zuständig.

Die Aktivist*innen kritisieren mit der Aktion die aktuelle Politik der Schweiz, die lieber in die Militarisierung der europäischen Außengrenze investiert als die Klimakrise zu bekämpfen.

Wir haben mit der Mediensprecherin der Aktionstage Annika Lutzke gesprochen. Zum Zeitpunkt des Interviews wurde die Blockade bereits von der Polizei geräumt. Für den heutigen Montag sind weitere Aktionen angekündigt.