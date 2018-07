Das Bluesclubradio betreibt an diesem heißen Sonntag das RDL-Format "Musik Spezial": Von 18 bis 20 Uhr spielt Moderator Arne den Blues und drumherum. Dazu gibt es eine geheimnisvolle Wetterfee als Laotse zitierende Studiogästin und überhaupt viel frischen Wind in der stehenden Hitze des Tages, frei nach Motto des Rag 'n' Bone Man: "I'm only human after all - don't put the blame on me."