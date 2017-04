Laut Polizei gab es einen Brandanschlag auf das Gebäude des Türkisch Islamischen Kulturvereins in Weil am Rhein. In der Nacht auf Freitag hätten nach Mitternacht Unbekannte mehrere Brandsätze gegen das Gebäude geworfen und damit Fensterscheiben beschädigt. Die Brandsätze seien nicht im Inneren des Gebäudes gelandet. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und die Kriminalpolizei hätten die Ermittlungen aufgenommen, einen konkreten Tatverdacht gebe es noch nicht.