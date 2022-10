"Autoritäre Sehnsüchte"

"Luis Inácio Lula da Silva von der Arbeiterpartei PT hat es beinahe geschafft. Er erreichte gestern 48,43 % der Stimmen und tritt damit am 30. Oktober in der Stichwahl gegen den bisherigen rechtspopulistischen Präsidenten Jair Bolsonaro an. Dieser erreichte, entgegen aller Vorhersagen, erstaunliche 43,20%. Auch wenn Lula dann als Sieger hervorgeht, werden es für ihn vier schwere Jahre. Viele aus Bolsonaros Partei PL bzw. von ihm unterstützte Kandidaten erreichten den Einzug in den Senat bzw. Kongress. Ein kleiner Lichtblick war die Wahl von Guilherme Boulos von der Wohnungslosenbewegung MTST in São Paulo. Er trat für die Linkspartei PSOL an und erreichte den Einzug in den Kongress."

(Brasilieninitiative Freiburg e.V. am 03.10.2022)

Wir sprachen mit Niklas Franzen, Journalist & Autor von "Brasilien über alles. Bolsonaro und die rechte Revolte" in São Paulo.