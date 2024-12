Briefmarathon für Menschenrechte

Jedes Jahr veranstaltet Amnesty den Briefmarathon. Dabei werden unzählige Briefe geschrieben, um sich für bestimmte Menschen einzusetzen. Auch dieses Jahr heißt es im November und Dezember: Unterschriften sammeln!

In der neuesten Folge Amnesty Aktuell beschäftigen wir uns deswegen mit der Frage: Wer sind eigentlich diese Menschen, für die sich Amnesty dieses Jahr einsetzt? Dazu stellen wir die 9 Menschen in kurzen Einzelportäts vor - und reisen dabei von Ägypten, über Kanada, bis nach Vietnam. Hört rein in diese etwas andere Folge zum Jahresabschluss: Wie immer am Montag, 2.12., um 19 Uhr auf Radio Dreyeckland, in der Wiederholung am Dienstag, 3.12., um 10 Uhr, und eine Woche später als Podcast auf Spotify: https://open.spotify.com/show/571oAALaRE6vgurWbqMWb5?si=J3ZZErSQQ0i541Z1...



Am Samstag, 07.12.2024, hat Amnesty Freiburg passend zum Briefmarathon um die Mittagszeit einen Stand neben dem Weihnachtsmarkt (Ecke Kajo/Schiffstraße). Schaut gerne vorbei und unterschreibt fleißig Briefe.