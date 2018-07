Brothers in Breaks Radioshow XXXX

Brothers in Breaks Radio Show XXXX

Marty Mc Fly und Doc Brown haben es immer gewusst, die Zukunft von House liegt in ähhhh der Zukunft. Damit ihr gemütlich ein Kaltgetränk zu euch nehmen könnt, ohne noch in die Zeitmaschine sitzen zu müssen, hat euch unser Oberhausmeister Herr Dragunski eine feine Komposition futuristischer Houseklänge zusammengeschraubt. Lehnt euch also entspannt zurück und genießt die Zukunft. Vergesst aber nicht vorher das Radio bzw. den Stream einzuschalten, denn wir kommen nicht zurück in die Zukunft.

P.S.

Zum aktuellen Thema der Asylpolitik bleibt uns demnach auch nur zu sagen:

my house is your house.....