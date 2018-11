Anlässlich des 80. Jahrestages der Pogrome vom 9. November 1938 dokumentiert Radio Dreyeckland die Verlesung eines Briefes einer Zeuging der Deportation der Freiburger Jüdinnen und Juden am 22. Oktober 1938 (gelesen von Gabriela Schlesinger auf der Gedenkveranstaltung am 22. 10. 2014 auf der Blauen Brücke). Die jüdische Bevölkerung Badens und der Pfalz wurde in ein Lager nach Gurs deportiert und später zum großen Teil in die Mordlager des Nazi-Regimes. Wenige überlebten.