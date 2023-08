Das neue Buch von Viktor Martinowitsch mit dem Titel "Nacht" ist dieses Jahr im Europaverlag erschienen. Valentina gibt euch hier einen Einblick in die Handlung des neu erschienenen Roman. Nach einer globalen Rohstoffkrise in völliger Dunkelheit, begibt sich Kischnik aus Minsk, die Hauptfigur des Textes, auf eine schwierige Reise und Suche nach seiner Partnerin in Nepal. Weitere spannende Details liefert euch der Play Button. Viel Spaß beim reinhören.