„Der Streik politisiert unseren Kampf“

If women stop, the world stops. Überall auf der Welt wollen Frauen* dies zeigen: Am 8. März gehen sie nicht ihrer bezahlten Arbeit nach und streiken auch zuhause. Unter der Kampagne Women’s Global Strike organisieren feministische Gruppen weltweit Streiks, Infoveranstaltungen und Kulturangebote. Maryann Lockington berichtet von ihren Kämpfen in Fidschi und Renu Adhikari Rajbhandari verdeutlicht ihre Perspektive aus Nepal. Beide verweisen darauf, dass Frauen* stärker als Männer vom Klimawandel betroffen sind. Verschiedene Frauenstimmen leiten den Beitrag mit einem Auszug aus dem politischen Aufruf des Women’s Global Strike ein.

Interviews von Marleen Beisheim und Adèle Cailleteau