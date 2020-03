8. März international

If women stop, the world stops – Wenn Frauen* streiken, steht die Welt still. Unter diesem Motto ruft ein globales Bündnis von Frauenrechtsorganisationen zum Streik am 8. März auf. Reichtum und Ungleichheit sind in den vergangenen Jahrzehnten gleichermaßen gewachsen, angetrieben von meist unbezahlter Arbeit von Frauen* auf der ganzen Welt, so die Iniatorinnen. Im Südnordfunk im März sprechen wir über internationale feministische Solidarität mit Aktivistinnen aus Nepal, Fidschi, Südafrika und Mexiko.