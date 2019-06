Vernetzung und Austausch zum Frauen* Steik

Am Freitag, den 14. Juni 2019 steht die gesamte Schweiz im Zeichen des landesweiten Frauen*streiks. Es soll damit gezeigt werden, dass ohne die sichtbare und unsichtbare Arbeit von Frauen* nichts mehr läuft. Außerdem geht es darum für eine tatsächliche Gleichstellung jetzt und überall zu kämpfen. Bereits vor 28 Jahren am 14. Juni 1991 gab es in der Schweiz einen "nationalen Frauenstreik". Der Fokus lag dabei darauf, die in der Verfassung festgeschriebene Gleichstellung von Frauen rechtlich umzusetzen. 1991 waren eine halbe Million Frauen auf der Straße und waren mit ihren Forderungen erfolgreich. Damit wurde der damalige Streik eine der größten Protestbewegungen überhaupt in der Schweiz. An dieses historische Datum wird mit dem Streik am Freitag angeknüpft.

Wir haben mit Mia von Freiburger Streikkomitee gesprochen, die am 14. Juni nach BAsel fahren wird... (ein kleiner Rückblick auf den freiburger Streik und ein Ausblick auf morgen.

Zugtreffpunkt des Streikkomitees ist um 14:00 Am Gleis 3 um gemeinsam nach Basel zu fahren.. alee sind herzlich Eingeladen sich anzuschließen

weitere Infos zum Feministischen Streik in Basel: http://frauenstreik-bs.ch/