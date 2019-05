Wenn wir streiken steht Basel still

In der Schweiz wird zum Feministischen- und Frauen*streik am 14. Juni aufgerufen. Auch in Basel werden viele Frauen die Arbeit an dem Tag niederlegen. Das heißt aber nicht dass sie nichts tun, der Tag wird feministisch-kämpferisch gestaltet durch dezentrale Aktionen, Aktivitäten in den Betrieben, daheim und auf der Straße, außerdem findet eine Demo mit anschließender Afterparty statt.

Aber warum eigentlich ein Streik am 14. Juni?

Wofür genau wird gestreikt? Was sind Hintergründe, Forderungen und Ziele dieses Feministischen Streiks?

Radio Dreyeckland hat vorab mit zwei Organisatorinnen* des feministischen Streiks in Basel gesprochen.

weitere Infos zum Feministischen Streik in Basel: http://frauenstreik-bs.ch/