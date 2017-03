Bundeswehr an Angriff auf syrische Zivilbevölkerung beteiligt

Nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung war die Bundeswehr an einem Angriff mit mindestens 33 zivilen Opfern in Syrien beteiligt. Demnach hatte die Bundeswehr am Tag zuvor Aufklärungsbilder für die Luftschläge der US-geführten Koalition gegen den sogenannten Islamischen Staat geliefert.

Nach teilweise schwer überprüfbaren Angaben wurde bei diesem Angriff auf die vom IS kontrollierte Stadt Al-Mansour eine als Flüchtlingsunterkunft benutzte Schule getroffen. Das berichtete die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.

Nach Medienberichten informierte der Generalinspekteur der Bundeswehr Volker Wieker am gestrigen Mittwoch den Verteidigungsausschuss des Bundestages in geheimer Sitzung über die deutsche Beteiligung. Die Bundeswehr fliegt in Syrien zwar selbst keine Angriffe, liefert aber Informationen für die anderen Staaten der Koalition gegen den IS.