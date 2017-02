Bundeswehr übernimmt mehr und mehr das Kommando in Ost- und Mitteleuropa

Nach einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung soll am kommenden Mittwoch beim Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel eine Vereinbarung über militärische Zusammenarbeit mit Tschechien und Rumänien unterzeichnet werden. Demnach sollen je eine tschechische und eine rumänische Brigade deutschem Kommando unterstellt werden. Die Brigaden sollen auch gemeinsam mit der Bundeswehr ausgebildet werden. Dies ist ein weiterer Stein in einer wenig beachteten Entwicklung. Die Niederlande haben bereits Zweidrittel ihrer Landstreitkräfte der deutschen Kommandostruktur unterstellt. Erst vor wenigen Tagen haben außerdem Deutschland und Norwegen eine enge Zusammenarbeit ihrer Uboot-Flotten beschlossen.

Diese Entwicklung und deutsche Aufrüstungspläne machen die Bundeswehr zum theoretischen Gegenspieler Russlands in Europa. Das weckt üble historische Erinnerungen. Für die deutsche Rüstungsindustrie sind es aber sicher gute Nachrichten.