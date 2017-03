Bundeswehr wirbt bei SchülerInnen-Jobmesse "Horizon" in Freiburg

Horizon 2017 Das Event für Orientierung nach dem Abi - Die Messe für Studium + Abiturientenausbildung. So wirbt die Messe Freiburg für eine Messeveranstaltung dieses Wochenende. Sie richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die in Richtung Abitur gehen und Orientierung für ihre berufliche Zukunft suchen - bei freiem Eintritt. Der „Runde Tisch Freiburg - Schulfrei für die Bundeswehr – Lernen für den Frieden“hat an die Geschäftsführerin des Messeveranstalters Scope Messestrategie GmbH einen Protestbrief geschickt. Grund: Die Bundeswehr ist auf der SchülerInnenmesse breit vertreten.

Darüber haben wir mit Hagen Battran von Schulfrei für die Bundeswehr gesprochen und zuerst gefragt, wie sich die Bundeswehr auf der Messe präsentieren darf.