Minderjährige fürs Militär?

In Ehrenkirchen fand Ende Januar die erste lokale Berufsmesse statt: Die „Jobmesse am Batzenberg“. „Die Beteiligung der Jengerschule in Ehrenkirchen sorgt maßgeblich für zahlreiches junges Publikum“, kann man auf der Internetseite des Gewerbevereins Schallstadt-Ebringen-Pfaffenweiler lesen. Die Jengerschule ist einer von vier Veranstaltern. Die Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule sind unter 18 Jahre alt. Und was sie da als berufliche Zukunft präsentiert bekamen, ist fragwürdig: unter anderem zählte die Bundeswehr zu den Ausstellern. Der „Runde Tisch Freiburg - Schulfrei für die Bundeswehr – Lernen für den Frieden“ hat sich daher mit einem Brief an den Schulleiter der Jengerschule, Gerd Günther, gewandt. Wir haben Hagen Battran von Schulfrei für die Bundeswehr um eine Stellungnahme gebeten und zunächst gefragt: Warum verstößt die Schule gegen die Landesverfassung, wenn sie die Schüler der Präsentation der Bundeswehr aussetzt?