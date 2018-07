burning beds

Die Themen: In unseren ersten drei Beiträgen geht es diesmal um die Landwirtschaft - um Nitrat in den Ackerböden und damit letztlich im Grundwasser - um Gentechnik und den Wandel in der Mimikry einer Partei - und um Microplastik im Boden.

In einem vierten Beitrag mal etwas Positives: Derzeit trägt die Photovoltaik in Deutschland über 15 Prozent zur Stromproduktion bei und liegt damit vor Atomenergie, Steinkohle und Erdgas. Zu Euphorie ist dennoch kein Anlaß - wir zeigen auch die Schattenseiten auf.