burning beds

Die Themen: Atom-Ausstieg und Energie-Wende in Deutschland sind noch keineswegs durchgesetzt. Dies zeigte sich gerade erst wieder am sogenannten Kohle-Ausstiegs-Gesetz, das de facto eher ein Subventionierungs-Gesetz für die Strom-Konzerne ist. Hinzu kommt, daß gleichzeitig mit diesem Gesetz der Betrieb das neuen Kohlekraftwerks Datteln 4 genehmigt wurde. Wir berichten über die Besetzung des Kraftwerks.

Plastik-Krise. Die Menschheit ist dabei, multiplen Selbstmord zu begehen: Klima, Atomwaffen, Artenvernichtung,... Auch die Plastik-Krise ist mittlerweile so weit fortgeschritten, daß damit das Überleben des Planeten und damit unser eigenes Überleben in Gefahr ist. Was ist zu tun? 11 Organisationen haben vor wenigen Tagen einen Forderungs-Katalog vorgelegt.

Daß es im Bereich der Chemie auch mal etwas Positives zu vermelden gibt, zeigt unser dritter Beitrag - ein ermutigendes Urteil des französischen Verfassungsgerichts.

Im März jährt sich der dreifache Super-GAU von Fukushima zum neunten Mal. Wie ist die derzeitige Situation in Japan? Können die japanischen Strom-Konzerne im Verein mit der Regierung einen Wieder-Einstieg in die Atomenergie durchsetzen?