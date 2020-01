restrisiko

Die Themen: Wenn von der 'spiegel'-Affaire die Rede ist, denken die Meisten an das Jahr 1962 - damals war dies eine Sternstunde des deutschen Journalismus - die Pressefreiheit ging daraus gestärkt hervor und der damalige Minister Franz Josef Strauß mußte seinen Hut nehmen. Heute zeigt sich bei der neuen 'spiegel'-Affaire, einem 'spiegel'-Gate, der Niedergang des deutschen Journalismus und die zunehmende Abhängigkeit vom großen Geld.

Japan: Können die japanischen Strom-Konzerne im Verein mit der Regierung einen Wieder-Einstieg in die Atomenergie durchsetzen? Wie hat sich die Lage innerhalb der vergangenen 9 Jahre entwickelt?

Zurück nach Deutschland - Energie-Wende und erneuerbare Energien: Wie steht es mit der Sicherheit der deutschen Stromversorgung? Exportiert Deutschland mehr Strom als es importiert - oder ist es umgekehrt?

Block 1 des baden-württembergischen AKW Philippsburg wird seit 2011 abgerissen. Dabei kam es am 14. Januar zu einer peinlichen Panne. Anscheinend wird hier nach dem Prinzip "Try and Error" vorgegangen...