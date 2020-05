burning beds

Die Themen: Diesel-Gate - kaum ein Skandal wurde in der Vergangenheit derart in die Länge gezogen wie der um die illegale Motor-Software, mit deren Hilfe Umwelt-Gesetze ausgehebelt wurden. Hier zeigt sich die Macht der Auto-Konzerne - zumindest in Europa. Doch es zeigt sich ein Silberstreif der Hoffnung am Horizont - ausgerechnet durch den EuGH...

Wald-AIDS - eigentlich handelt es sich auch beim Zustand der deutschen Wälder um einen Skandal, einen Skandal jedoch, der Dank deutscher Mainstream-Medien so gut wie vollständig aus dem Bewußtsein der Öffentlichkeit gelöscht wurde. Dabei dauert dieser Skandal nun schon seit über 40 Jahren an - und erreichte im vergangenen Jahr seinen absoluten Höhepunkt. In diese Fall hat die Umwelt gleich drei mächtige Gegenspieler: Die Automobil-Industrie ist hierbei der kleinste, die Energie-Wirtschaft der mittlere - und der größte ist...

Thema Tierschutz: Die Einlösung von Versprechungen durch Regierungen läßt manchmal ebenso viel Jahre auf sich warten, wie sich Umwelt-Skandale hinziehen. Wie oft wurde schon versprochen, das Kükenschreddern zu verbieten? Nun haben Hühner-HalterInnen in Ba-Wü eine Initiative gestartet - abgekupfert ist diese allerdings bei...

Der Wolf und das Rotkäppchen - in den vergangenen Jahren erinnert das Agieren vieler Parteien-PolitikerInnen an das bekannte Märchen der Gebrüder Grimm. Doch haben diese Panikmacher und -macherinnen tatsächlich selber Angst oder geht es (anders als im Märchen) um gewisse Interessen? Mehr hierzu in unserem vierten Beitrag.