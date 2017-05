restrisiko

Die Themen

Beginnen wir heute mit der brenzligen Situation in Baden-Württemberg: Der Neckar-CASTOR kann jeden Tag starten. Die Transport-Genehmigung wurde erteilt. EnBW kann die CASTOR-Behälter schon jetzt befüllen - aber: diese danach auch mehrere Tage unter freiem Himmel herumstehen lassen. Zu diesem Skandal im Skandal unser zweiter Beitrag.

Bleiben wir in Baden-Württemberg: Brenzlig war es hier schon die gesamten vergangenen 32 Jahre. Denn seit Betriebs-Beginn von Reaktor 2 des AKW Philippsburg bei Karlsruhe war nicht aufgefallen, daß entscheidende - theoretisch vorgegebene - Schutzmechanismen nicht vorhanden waren.

Last but not least noch ein Beitrag zu Fukushima, den wir schon im Umwelt-Magazin bei Radio Dreyeckland gesendet hatten: Sowohl die Mainstream-Medien in Japan als auch in Europa und weltweit schienen der Auffassung zu sein, ein kleiner Waldbrand bei Fukushima sei nicht der Berichterstattung wert. Wir sind da anderer Ansicht.