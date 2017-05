burning beds

Die Themen:

Sowohl die Mainstream-Medien in Japan als auch in Europa und weltweit scheinen der Auffassung zu sein, ein kleiner Waldbrand bei Fukushima sei nicht der Berichterstattung wert. Warum wir da anderer Ansicht sind, erfahrt ihr gleich.

Gentechnik scheint auch kein besonders interessantes Thema mehr zu sein, nachdem etliche Gentechnik-Konzerne erklärt hatten, in Europa vorerst keine Anträge mehr auf Genehmigungen für neue genmanipulierte Pflanzen zu stellen. "Es geht also!" haben so manche damals optimistisch gesagt. Es geht also - auch auch ohne Genehmigung! Wie ein aktueller Fall in Finnland zeigt. Dort wurden genmanipulierte illegale Petunien entdeckt. Und: Woher wurden diese wohl geliefert?

Auch diesmal ein Beitrag zum Thema Neckar-CASTOR. Diese CASTOR-Behälter mit hoch-radioaktivem Atommüll mehrere Tage unter freiem Himmel herumstehen zu lassen, ein solcher Unfug, sei imHochsicherheitsland Baden-Württemberg undenkbar? In einem Land, in dem seit 2011 die Atomkraftwerke sicher sind, ist auch dies möglich! Der Neckar-CASTOR scheint sich mehr und mehr als ein Himmelfahrts-Kommando zu entpuppen.

Zum Ende dieser Ausgabe noch etwas Positives: Die Solarthermie - also die Gewinnung von Warmwasser mit Hilfe der Sonnenenergie - trägt einen wachsenden Teil zur Energie-Wende bei. Nun ja - so rein positiv ist da auch nicht alles, wenn wir uns anschauen, wie viel Geld auf der einen Seite in die Förderung der Solarthermie fließt und wie viel Subventionen nach wie vor Atomenergie und Kohle erhalten...