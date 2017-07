restrisiko

Die Themen:

Am Samstag, den 15. Juli, mußte bereits der vierte Terror-Alarm wegen eines Passagierflugzeugs ohne Funkkontakt über Deutschland ausgerufen werden. In den Mainstream-Medien wird der Zusammenhang zu den bei einem gezielten Flugzeugabsturz völlig ungeschützten Atomkraftwerken nahezu völlig ausgeblendet - um dieses Risiko geht es in unseren ersten beiden Beiträgen.

Atommüll aus dem Abriß des 2005 stillgelegten AKW Obrigheim soll auf oberirdischen Deponien abgeladen werden. Auf dem Deutschen Ärztetag in Freiburg wurde mit großer Mehrheit eine Stellungnahme beschlossen, die diese Machenschaften ablehnt. Die Landesärztekammer Baden-Württemberg hatte schon im November 2016 eine entsprechende Entschließung veröffentlicht. Nun positionierte sich auch der Landrat im betroffenen Neckar-Odenwald-Kreis.

Thema Neckar-CASTOR: Vermutlich ist mit dem zweiten Transport nicht vor September zu rechnen - doch Vorsicht! Es könnte sich auch um eine Finte handeln. Wir berichten über die Hintergründe.

Am Samstag, 22. Juli, wurde das Gerücht verbreitet, das AKW Fessenheim - immerhin das älteste Frankreichs - sei nun endgültig abgeschaltet - also: stillgelegt. Was ist davon zu halten?