restrisiko

Die Themen:

CASTOR-Alarm! Aufgrund der vorliegenden Informationen muß damit gerechnet werden, daß der Neckar-CASTOR am Dienstag oder Mittwoch startet. Mehr hierzu in unserem ersten Beitrag.

Weiter mit einem Hintergrund-Bericht. Die Mainstream-Medien versuchen mit Artikeln nach dem Schema "Sie fragen - wir antworten" zu suggerieren, es werde neutral über alle Argumente Pro und Contra berichtet. Die wichtigsten Argumente gegen den CASTOR-Transport fallen dabei jedoch unter den Tisch. Welche Argumente dies sind, erfahrt Ihr hier.

Am Sonntag nahmen 50.000 an der Menschenkette vom AKW Tihange über Maastricht nach Aachen teil. Ging es dabei nur um die Forderung nach der Stilllegung eines sogenannten Schrott-Reaktors? Wir haben auch hier einige Infos, die Ihr sonst nirgendwo bekommt.

Für Viele kam das Urteil des Bundesverfassungs- gerichts über die sogenannte Brennelementesteuer light anscheinend völlig überraschend. Dabei war 2010 in das entsprechende Gesetz eine Sollbruchstelle eingebaut worden. Was eine juristische Sollbruchstelle ist? Das erfahrt ihr in unserem vierten Beitrag.