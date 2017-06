burning beds

Die Themen

Immer noch glauben viele Menschen hierzulande, daß daß die deutsche Bundesregierung die Gefahren der Klimakatastrohe erkannt habe und daher aktiv sei, um die Emission von Klimagasen zu reduzieren - im Gegensatz zu US-Präsident Donald Trump. Wie ist das nun: Sinken die Emissionen oder steigen sie etwa?

Und damit wir nicht als die "ewigen Nörgler" denunziert werden können, bringen wir auch immer positive Beispiele. Diesmal - in unserem zweiten Beitrag: Der Solar-Boom von Mettemberg.

Seit über zehn Jahren blieben wir am Thema Krebs und Mobilfunk dran: In unserem dritten Beitrag berichten wir über ein Gerichts-Urteil, das in Italien hohe Wellen schlug. Hier in Deutschland war in den vergangenen zwei Wochen kaum davon Notiz genommen worden...

Zum Schluß das Thema Atomenergie: Für Viele kam anscheinend das Urteil des Bundesverfassungsgerichts über die sogenannte Brennelementesteuer light völlig überraschend. Dabei war 2010 in das entsprechende Gesetz eine Sollbruchstelle eingebaut worden. Was eine juristische Sollbruchstelle ist? Das erfahrt ihr in unserem vierten Beitrag.