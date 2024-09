restrisiko (Ausgabe September 2024)

Die Themen: CASTOR-Alarm! Wieder einmal rollt demnächst der Wahnsinn auf uns zu! Der exakte Termin ist noch unbekannt - doch auf jeden Fall soll ein CASTOR-Transport vom französischen La Hague noch in diesem Jahr nach Philippsburg rollen. Worum geht es genau? Und: Weshalb läßt sich die Anti-Atom-Bewegung vom Pseudo-Argument der "nationalen Verantwortung" nicht beeindrucken?

Zwischendurch einmal eine positive Nachricht - allerdings vor dem düsteren Hintergrund des französischen Atommüll-Projekts Bure. Das Festival Bur'lesque war jedenfalls ein erfreuliches, erfrischendes und erfolgreiches Ereignis - mehr dazu in der kommenden Stunde.

In der Schweiz ereigneten sich in kurzer Zeitabfolge zwei heftige Eklats, von denen die deutschen Mainstream-Medien so gut wie gar nicht berichtet haben: Was hat es mit dem Betrugs-Skandal auf sich, in den die Schweizer Initiative 'Blackout stoppen' verwickelt ist? Und: Welchen Grund hat der Strom-Konzern Alpiq, dem Industriedachverband Economiesuisse die Mitgliedschaft aufzukündigen?