burning beds

Die Themen: Wieder einmal knüpfen wir uns die sogenannte Umwelt-Ministerin Svenja Schulze vor. Eigentlich könnte sie auch als Ankündigungs-Ministerin bezeichnet werden. Und offenbar ist das Vertrauen, das allein der Begriff "Umwelt" im offiziellen Titel dieser Ministerin auslöst, bis heute wirkmächtig. Da macht es auch nichts, daß auf Ankündigungen keine Handeln folgt. Es bleibt nur die Frage: Ist diese Ministerin unfähig? - oder erfüllt sie die Rolle, die diesem Amt seit den Zeiten eines Klaus Töpfer zugedacht wurde, vielleicht sogar brillant?

Artenschutz oder Artenvernichtung? Je mehr von Artenschutz die Rede ist... Schauen wir uns die niederschmetternde Entwicklung der vergangenen 3 Jahrzehnte beim Wald-Elefanten an.

Elbvertiefung: Seit 25 Jahren hält die Berliner Politik an der irren Vorstellung fest, die Elbe müsse weiter und weiter zur Wasserstraße ausgebaut werden. Und gerade so, als sei der Begriff "Umwelt" bis heute noch nicht bis Berlin vorgedrungen, soll jetzt ein irres Abkommen zwischen Deutschland und Tschechien abgeschlossen werden. Hören wir uns an, was Umwelt-Verbände wie der deutsche BUND und die tschechische Umweltschutz-Organisation Arnika hierzu sagen.

Atommüll: Mit dem Dezember 2022 ist mittlerweile das Ende der kommerziellen Nutzung der Atomenergie in Deutschland - nach rund 60 Jahren - gewissermaßen in Sichtweite. Haben wir dann damit den größten Teil der Probleme hinter uns? Oder haben wir etwa 99,9 Prozent der Probleme noch vor uns?