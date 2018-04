Burschenschaftler greifen minderjährige Flüchtlinge in Kahla an

Am vergangenen Wochenende griffen Burschenschaftler im thüringischen Kahla aus einem nahegelegenen Dartclub heraus vier minderjährige Geflüchtete vor deren Wohnung an. Selbst als die angegriffenen Jugendlichen in die Wohnung flüchteten, folgten die Angreifer ihnen. Erst der Betreuer der Wohngruppe konnte die Gewalt stoppen, doch die Rechten drohten weitere Gewalt an. Drei der Betroffenen wurden verletzt, zwei davon so schwer, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Der Polizei war die Tat keine Meldung wert, bis die Opferberatungsstelle ezra den Vorfall öffentlich machte. Und dann wurden die Tatsachen ziemlich verdreht und von der Presse vielfach so übernommen... Darüber und über die Ereignisse in Kahla selbst sprachen wir mit Franz Zobel von ezra.