Buttersäure-Angriffe von Rechten in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg haben sich in den letzten Wochen mehrere Angriffe auf linke Einrichtungen, einen Politiker und einen Journalisten ereignet. In Kirchheim unter Teck war zuletzt ein lokaler Aktivist des kurdischen Vereins „Halkevi Volkshaus Kirchheim“ mit einer rechten Parole besprüht worden, bevor am selben Tag die Räume des Vereins mit Buttersäure angegriffen wurden. Auch im nahen Göppingen kam es zu ähnlichen Anschlägen. Dort gab es innerhalb von nur einer Woche im Februar drei Anschläge. Unter anderem war ein Jugendzentrum betroffen, das einen Film über die griechischen Neonazis von der Partei „Goldene Morgenröte“ zeigen wollte.

Sowohl in Kirchheim als auch in Göppingen gehen die Betroffenen davon aus, dass die radikale Kleinstpartei „Der Dritte Weg“ hinter den Angriffen steckt. Diese ist unter anderem aus der verbotenen Gruppe „Autonome Nationalisten Göppingen“ hervorgegangen. In Kirchheim waren Mitglieder des „Dritten Wegs“ bereits zuvor mit Beschimpfungen gegen den kurdischen Verein aufgefallen.

Die Kirchheimer Oberbürgermeisterin (SPD), aber auch die örtliche Polizei und Presse sehen in dem Anschlag vorläufig keinen politisch motivierten Angriff und stellten sich zum Teil sogar gegen eine Kundgebung letzte Woche. In Göppingen ist das anders, hier gehen auch die lokale Politik und die Polizei davon aus, dass es sich um Angriffe von rechts handelt.