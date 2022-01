Chaosradio Freiburg 0x59

Show Notes: Wir schwelgen am Anfang in Erinnerungen an den Y2K Bug, der in der Version Y2K22 wieder gesichtet wurde.

Die Freiburger Corona Demos werden immer größer: Kommt mit und denonstriert dagegen, z.B. am kommenden Samstag 13:30 auf dem Platz der alten Synagoge. Siehe auch https://freivac.de/2022/01/02/aufruf-zur-gegenkundgebung-am-15-01-22/

Belustigt sind wir über Canon die wegen dem "chipmagel" ihre Toner nicht mehr kopierschützen können und Ihren Kunden nun Anleitungen schicken wie sie die Fehlermeldungen dafür wegbekommen. https://futurezone.at/produkte/canon-toner-kopierschutz-gefaelscht-chips-chipmangel/401865218

Die Kyoto Uni hat Ihre Backups nicht so ganz im Griff und stellt den Datenverlust der Woche mit 77TB: https://www.golem.de/news/hpe-patch-zerstoert-77-tbyte-an-forschungsdaten-an-kyoto-uni-2201-162121.html

Wo ein Trog - da die Schweine. Heute: Die Polizei Mainz nutzt Luca-Daten für Ermittlungen - natürlich ein Verstoß gegen die DSGVO und die Beste Werbung dafür Luca (da ist das mit den Daten nämlich möglich) zu deinstallieren und die Corona Warn App zu installieren - die hat nämlich keine zentral gespeicherten Daten von Euch! https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/mainz/polizei-ermittelt-ohne-rechtsgrundlage-mit-daten-aus-luca-app-100.html

Wir fragen uns was im EU Paralament los ist, dass hier nun Gas und Atomkraft als "nachhaltige" Energie eingestuft werden soll: https://www.heise.de/news/Gruenes-Label-fuer-Atomkraft-EVP-dafuer-Gruene-im-Europaparlament-dagegen-6319290.html

Üble Nachrichten aus Indien: hier ist ein System ans Tageslicht gezerrt worden, das sich zur massiven Beeinflussung via Social Media geeignet und von der Indischen rechten BJP Partei offensichtlich intensiv genutzt wird. Details hat Wire India in einem zweiteiligen detailierten Feature: https://thewire.in/tekfog/en/1.html

Am Ende lästern wir noch ein bisschen über NFTs und Blockchain - insbesondere weil jetzt alle Möglichen darauf aufspringen, z.B. der WWF Deutschland. https://www.wwf.de/aktiv-werden/nfa Eine gute Info in Sachen Energieverbaucht findet sich dazu hier: https://memoakten.medium.com/the-unreasonable-ecological-cost-of-cryptoart-2221d3eb2053