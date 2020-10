Chile ist aufgewacht: Ein Jahr Protestbewegung

Vor einem Jahr brachen in Chile riesige Proteste aus. Auslöser war eine Preiserhöhung im öffentlichen Transportwesen. Um auf die Lage der Proteste zu blicken, findet in Freiburg an diesem Wochenende eine Solidaritätskundgebung statt. Wie kann es gelingen, dem neoliberalen Modell ein gerechtes Gesellschaftsmodell entgegen zu setzen? Welche Perspektiven gibt es? Was läßt sich für hiesige Auseinandersetzungen lernen? Die Gruppe Chile Solidarität Freiburg organsiert eine Kundgebung um 18 Uhr im Stadtgarten. Wir haben mit Luciano gesprochen.

Zum Mitmachen: die virale feministische Performance des Kollektivs Las Tesis „Un violador en tu camino“. - Live Musik (El Flecha Negra und Trio Dos) und Tanzperformance

Redebeiträge Film „sentido en comun“ (60 min) OmUT Empfehlung: Warme Decke sowie Verpflegung selber mitbringen Die Corona Pandemie ist nicht vorbei! Es gilt wie gewohnt AHA (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske) Aufgrund der Wetterprognosen könnte es sein, dass die Kundgebung statt am Freitag zur gleichen Uhrzeit und am gleichen Ort am Samstag stattfindet. Die Gruppe hat angekündigt über social media Kanäle zu informieren.