Christina Lux live im Musikmagazin

Und am 21.1. (Montag) ab 20 Uhr in Jazzhaus.

Christina Lux lädt uns auf ihrem aktuellen Album "Leise Bilder" zu jeder Menge Bewusstsein in Richtung uns selbst, unserem Innen und Außen ein - kein Fingerzeig auf die Welt, sondern den Blick nach Innen gerichtet. Im besten Fall sehen wir dann leise Bilder. Das heißt aber nicht, dass Christina Lux alles dufte findet, was in der Welt gerade so passiert. Dass dem nicht so ist, erzählt sie Eva im Mumag Interview. Und zwei Akustik Stücke gibts obendrauf.