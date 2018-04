Was bescherte uns der Frühling 1988?

Für mich persönlich war es eine ratlose Zeit. Was sollte man denn damals an Musik hören? - Wir versuchen es mit der Jule Neigel Band, The Mission, Godley & Creme, Church, George Harrison oder INXS. Graham Chapman's letzten Auftritt gab es in einem Video von Iron Maiden (Bild). Ansonsten maiden wir die Ohrenbeleidigungen von Stock, Aitken, Waterman.

Live mit Jo Chen