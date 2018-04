Frauen aus verschiedenen Kulturen haben unter der Leitung von Monika Hermann und Miriam Lemjadi gemeinsam ein Theaterstück über Rollenbilder von Frauen entwickelt. Dabei herausgekommen ist das Stück „Cocon-Die Entpuppung“. Es geht um Zwänge, Ängste, Sehnsüchte, Hoffnung und vor allem Selbstbestimmung. Die Geschichten speisen sich aus eigenen Erfahrungen und kommen direkt aus dem Leben, oder sind fiktive Erzählungen. „Cocon- Die Entpuppung“ ist kein klassisches Theaterstück, sondern eine Performance die verschiedene Elemente miteinander verbindet: so gibt es neben Schauspiel und Musik auch Tanz zu sehen. Aufführungen sind am 19., 20. und 21. April jeweils um 20:30 Uhr im E-Werk. Wir waren bei einer Probe dabei und haben in einem Interview mit Monika Hermann gesprochen.