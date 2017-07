Daimler verspricht Umrüstung von Dieselfahrzeugen, Landesregierung verzichtet auf Fahrverbote

In Baden-Württemberg verzichtet die grün-schwarze Landesregierung auf Fahrverbote für Dieselfahrzeuge. Grund dafür ist, dass sich Daimler verpflichtet, 3 Millionen Dieselfahrzeuge so umzurüsten, dass sie tatsächlich die Grenzwerte für Abgase einhalten. Darüber sprachen wir mit Brigitte Dahlbender, Landesvorsitzende des BUND in Baden-Württemberg. Matthieu hat sie zunächst gefragt, ob die Landesregierung angesichts dieser Ankündigung Daimlers nicht Recht hat, auf Fahrverbote für Diesel zu verzichten.