Raue Zeiten erfordern raue Töne. Wie schon letzte Woche angekündigt, diesen Freitag mehr Rock auf die Ohren. Allen voran lärmen drei Berliner mit den herzigen Tiernamen Lupus, Tiger und Dragon alias Kadavar mal wieder ihre Umwelt zu. Mit "Rough Times" haben die Mattenträger schon das vierte Album seit 2012 am Start. Geht also kein Weg dran vorbei, genausowenig wie am Rest des freitäglichen Musikmagazins. Viel Spass beim Weiterbilden. Eure Pippi.