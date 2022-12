„Damit sich Familien der Opfer von Polizeigewalt wieder aufbauen können“

Während des Verfahrens gegen sieben AtomkraftgegnerInnen vor dem Revisionsgerichtshof in Nancy Ende November sprach RDL mit Verteidigern und Beobachterinnen der französischen Menschenrechtsliga LDH, sowie mit einem Vertreter des Staatsgewalt-kritischen Kollektivs „désarmons la police“. Ian erzählt über die mehr als zehnjährige Arbeit der Gruppe, die sich für Angehörige der Opfer von Polizeigewalt in Frankreich einsetzt. „Entwaffnet die Polizei“ will vor allem die Wahrheit herausfinden, um den Familien zu helfen, die Umstände der zunehmend tödlichen Gewalt von Einsatzkräften, besonders in prekären Wohnlagen, zu verstehen. Ian befürchtet eine zunehmende Faschisierung der französischen Gesellschaft und der Exekutive des Staates, die auch auf die Gewöhnung an eine Fortführung rassistischer und kolonialer Gewaltmuster fusst. Im Interview erzählt Ian über die juristische Unterstützung, Medien- und sonstige Solidaritätsarbeit der Gruppe und darüber, wie „désarmons la police“ unterstützt werden kann. LS

Mehr Informationen zur Kampagne auf Französisch: https://desarmons.net/

Film 'à nos corps défendants': https://www.youtube.com/watch?v=zrHcc_rPacE