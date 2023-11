Das Lesewütige Kaffeekränzchen - Armut in einem reichen Land

Zwei Romane und eine Graphic novel werfen Licht auf Armutsverhältnisse, die man so in Europa nicht vermutet hätte. Eindrucksvoll zeigen sie, dass materielle Armut prägt und Folgen hat. Dass ein Klassenaufstieg schwierig ist, weil man die Codes des Bürgertums nicht kennt. Und welch bittere Distanz ein Klassenwechsel zur eigenen Familie und Freund*innen mit sich bringen kann. Über Armut zu schreiben ist immer auch politisch.

Wir stellen vor:

Anleitung ein anderer zu werden - Edouard Louis

Das Wasser des Sees ist niemals süß - Giulia Caminito

Scheiblettenkind (Graphic novel) - Eva Müller