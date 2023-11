Scheiblettenkind - Graphic Novel von Eva Müller

Die Schlange ist ein wiederkehrendes Motiv. Sie sorgt dafür, dass die junge Protagonistin der Graphic Novel niemals ihre Selbstzweifel und ihre Herkunft aus einer von Armut gezeichneten Arbeiterfamilie vergisst. Karl Marx geistert auch öfter durch diese Bildergeschichte. Nicht zufällig, meint Rezensent Tommi Hohner, denn in dieser grandiosen Graphic Novel und coming of age Geschichte geht es auch um Klassenscham und Klassenbewusstsein. Ein ideenreich gezeichnetes prima Weihnachtsgeschenkt findet Tommi Hohner.