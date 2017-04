Die Wahlen in Frankreich stehen vor der Tür und der Ausgang ist ungewisser denn je. Marine le Pen mit ihrem Front National hat keine geringen Chancen. Was ist aus Frankreich, dem Land der Freiheit und Liebe geworden? Wie kann es so weit kommen? Wie immer suchen wir die richtigen Fragen und Antworten in der Belletristik. Vorgestellt und besprochen werden drei neuere Romane aus Frankreich.