Das Sozialticket in Freiburg wird wohl deutlich teurer

Das Deutschlandticket wird ab dem neuen Jahr um 9 Euro teurer und kostet dann 58 €. In Freiburg wird sich das wohl auch für Nutzer:innen des Sozialtickets auswirken. Die Stadtverwaltung will die Preiserhöhung in voller Höhe an die Nutzenden weiterleiten. Statt 28 € würde es dann ab Januar 37 € kosten. Auch das Regioticket soll als Sozialticket um 9 € teurer werden, wie übrigens auch das JugendticketBW Deutschlandticket, das dann 39,42 € kosten würde.

Im Schulausschuss hat sich nun am Mittwoch ein Gegenentwurf von Grünen, SPD und Freiburg for You abgezeichnet.

Sie wollen wohl eine Erhöhung des Deutschlandtickets als Sozialticket um ca. 5 €; dafür soll es das Regioticket als Sozialticket gar nicht mehr geben, um so städtische Zuschüsse einzusparen. Die Eine Stadt für Alle Fraktion lehnt die Erhöhung ab, fordert also dass das Geld aus dem Haushalt kommen soll. Die Stadtverwaltung geht von 500.000 € aus, die das kosten würde. Entscheiden wird das Ganze am Dienstag den 26. November im Gemeinderat.

Wir haben darüber mit Hannes Wagner, Stadrat der Grünen, gesprochen: 13:20

Und mit Gregor Mohlberg von der Linken Liste, Stadtrat der Eine-Stadt-Für-Alle Fraktion: 12:16