Das Vereinigte Königreich lässt grüßen

Vor kurzem sprachen wir mit Lee Baxter, dem Engländer der britisch/niederländischen (ehemaligen Boygroup) Caught In The Act. Er ist seit einigen Jahren auch auf Solopfaden unterwegs. Das Interview wurde auf Englisch geführt und bei der Erstausstrahlung mit einer deutschen Übersetzung versehen. Wir wurden angefragt, ob wir nicht auch die Originalfassung senden können, für Fans und Menschen, die gerne den Feinheiten des Gespräches folgen würden.

Gerne!

Lee Baxter

Lee Baxter (Sänger von " Caught in the Act "). Der sympathische Sänger war in den 90ern bei einer der erfolgreichsten Boybands seiner Zeit. Nach der überraschenden Trennung konzentriertesich unter dem Namen "" für einige Jahre auf seine Wurzeln - die Schauspielkunst. Dann startete er eine Solokarriere als Sänger und ist derzeit auch wieder mit zweien seiner ehemaligen Kollegen vonerfolgreich. Das Comeback einer Boyband als gestandene Männer ist Thema unseres Gesprächs. Aber auch, wie es für ihn - als schwulen jungen Mann - war, als Mädchenschwarm vermarktet zu werden. Wir sprechen über sein Coming Out und seinen Spitznamen in der Band. Natürlich gibt es auch Musik vonzu hören.

Das Interview mit der deutschsprachigen Übersetzung findet sich hier.

Und weil britisches Englisch so schön klingt, bieten wir Euch heute außerdem auch noch das exklusive Interview mit Rory Naylor und Deon Fang von Oxfords rein männlicher A Capella Gruppe Out Of The Blue zum genauen Hinhören.

Drei sympathische Männer von der "Insel", die viel coole Musik mitgebracht haben. (Zur deutschsprachigen Übersetzung des Interviews mit Rory und Deon geht es hier...)

