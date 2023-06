GayMusic im Juni 2023

Viel queere Musik in dieser Schwerpunktsendung.

Artificial Paradise Cover Artwork

Heute mit dabei sind unter anderem Gays wie, Bis wieund, Queers wieund GayIcons wieund

Freut Euch auf ein exklusives Interview mit den "Aliens" von Clash Clash Bang Bang aus Berlin, die uns ihr neues Album "Artificial Paradise" vorstellen. LIA HELL, GASHER THE 14th OF GREENSKULL, FAYE SILKWAY und ELI-N stehen Rede und Antwort.

Jake Shears (von den Scissor Sisters) hat ein neues Album "Last Man Standing" auf dem Markt, das wir Euch vorstellen.

Cassy Carrington by Fabian Stürtz

Die charismatischebringt Eure Tanzbeine zum Schwingen. Garantiert. Mit "Mein Herz schreit Disko ".

Der lustige Lee Baxter (Ex Caught In The Act) spendiert seinen deutschsprachigen Fans die Single "Die Idee von uns Zwei".

Und natürlich auch mit den Musikwünschen der ESC-Experten des Gewinnspiels von vor 2 Wochen. Seid gespannt, was die sich gewünscht haben!

Eine Sendung von Dieter

Musikvideo von Clash Clash Bang Bang