Oh Happy Gay – Dezember

„Oh Happy Gay“ ist die schwule Show bei RDL. Interessante Gäste werden erwartet mit spannenden Interviews und obendrein noch mit viel Musik.

Besonders freuen wir uns in der Dezemberausgabe der Show „Oh Happy Gay“ auf ein exklusives Interview mit Kay Shanghai. Er ist nicht nur Betreiber des Clubs „Hotel Shanghai“ in Essen, sondern ab sofort auch der erste offen schwule deutschsprachige Rapper. Ein Umstand, der Kay selbst ein bisschen egal ist. Aber man kann, muss und sollte das an dieser Stelle ruhig noch mal so klar sagen. Denn Deutschrap tut sich mit allem, was nicht der HipHop-Heteronormativität entspricht, auch 2021 noch ziemlich schwer. Sein Debütalbum „Haram“ erschien am 26. November 2021.

Wir sprechen über das Album Haram und Kay als Künstler.

Musikexpress Artikel über Kay Shanghai

Instagram-Profil von Kay Shanghai

Cassy Carrington . Tattoo Cover

Mit dabei ist außerdem ein exklusives Interview mit dem Kölner Drag-Star Cassy Carrington . Wir plaudern über ihre neueste Single „Tattoo“ und warum der Song unter die Haut geht.

Mehr zu Cassy Carrington:

Cassys Website

Instagram

Facebook

YouTube Kanal

Twitter

Spotify

Apple Music

Musikvideo von Kay Shanghai:

Musikvideo von Cassy Carrington - Tattoo:

Eine Sendung von Dieter