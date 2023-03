Das Vermächtnis von Marielle Franco und Anderson Gomes

Die Ermittlungen gehen bis heute ergebnislos weiter. Der Fall liegt in den Händen der Zivilpolizei von Rio und bis heute gibt es keine konkrete Antwort auf die Frage, wer den Mord an der Parlamentarierin angeordnet hat und warum. Der pensionierte Polizeibeamte Ronni Lessa, der seit 2019 unter dem Vorwurf, die Parlamentarierin und ihren Fahrer getötet zu haben, inhaftiert ist, wurde vor einem Monat aus der Polizei von Rio de Janeiro ausgeschlossen, weil er Beweise vernichtet hatte, die mit dem Mord an Marielle und Anderson in Verbindung gebracht werden könnten. Ronnie Lessa und Elcio Queiroz, sein Komplize, werden von einem Geschworenengericht verurteilt. Der Termin steht noch nicht fest. Am 22. Februar wies der Minister für öffentliche Sicherheit und Justiz, Flavio Dino, die Bundespolizei an, eine Untersuchung einzuleiten, um die Umstände des Verbrechens, dem Marielle und Anderson Gomes zum Opfer fielen, zu klären. Die Aufklärung des Falles war ein Versprechen, das Flavio Dino bei seinem Amtsantritt als Minister für Justiz und öffentliche Sicherheit gegeben hatte. In seiner Antrittsrede sagte Dino, es sei eine Ehrensache für den brasilianischen Staat, alles zu tun, um herauszufinden, wer die Ermordung der Stadträtin aus rio angeordnet hat. Zu Ehren ihres Vermächtnisses wird das Institut Marielle Franco in diesem Monat eine Reihe von Veranstaltungen durchführen. Es sei hier daran erinnert, dass Anielle Franco, die Schwester von Marielle, inzwischen Ministerin für gleichheit für Schwarze und Indigene Menschen in der neuen Regierung Lula geworden ist.