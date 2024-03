Das Willman

“Rapgeknutschter Electropop”, der nicht nur Köpfe, sondern vor allem auch die Beine in Bewegung bringen soll – so beschreibt das Popduo WILLMAN sich treffend selbst. Mit einer Mischung aus feinjustierten Melodieführungen, Rap-Parts und elektronischen Beatelementen verpackt die Freiburger Band komplexe Themen in lockere und tanzbare Sounds. Als auch gesellschafts-politische Band schaffen WILLMAN neue Normalitäten, statt bestehende Ungerechtigkeiten zu ignorieren. Mit Leichtigkeit statt Missmut räumen sie veraltete Denkmuster aus dem Weg und zeigen Alternativen auf. Und das funktioniert eben am besten, wenn man dabei tanzt. WILLMAN – das sind Jo (Songwriting, Vocals, Co-Producing) und Felix (Drummer, Producing, Co-Writing). Beide kommen in den 90ern in verschiedenen Ecken des Schwarzwalds zur Welt, wo sie bis heute leben und Musik machen. Felix spielt bereits seit Kindertagen Schlagzeug, während Jo sich an Flöte, Klavier und Klarinette probiert, bevor daraus eine Leidenschaft für Songwriting und Gesang wird.

Im Winter 2022 produzieren WILLMAN fünf Songs im für sie typischen “rapgeknutschten Electropop”-Sound, die mindestens je einen FLINTA* Act als Feature enthalten. Die EP, die im Herbst 2023 erscheint, sorgt für Sichtbarkeit und stellt gegenseitigen Support statt Konkurrenzkampf in den Vordergrund. Die Welt da draußen ist voller einzigartiger FLINTA* Artists, ob in Rap, Pop oder Rock – und es ist an der Zeit, dass sie gehört und gebucht werden! Die Songs von WILLMAN nehmen ihre Zuhörer*innen in den Arm, nur um sie kurz danach wieder wachzurütteln. In einer Sekunde noch leicht tanzbar, in der nächsten Sekunde dringlich und herausfordernd - so, wie das Leben selbst. Das alles verpacken WILLMAN in eine erfrischende Ästhetik und Soundwelt, die zum Feiern und Mitsingen anregt. WILLMAN bedeutet, Menschen in ihrer Individualität zu zelebrieren, ihre Unterschiede anzuerkennen sowie für Gerechtigkeit einzustehen.